Kod orezivanja ocvalih ruža, imajte na umu da rezovi ne smiju biti više od pet milimetara iznad pupoljka i trebaju biti nagnuti prema dolje od njega, tako da se voda ne skuplja na pupoljku. Ovo se odnosi na sve rezove.

Laganim orezivanjem ocvalih ruža uklanja se manje od trećine biljke. Ako ruža ima lijep prirodan oblik s dobrim cvjetanjem i malo bolesti, možete biti vrlo izbirljivi u rezovima.

Umjerenim obrezivanjem smanjujete ocvale ruže na visinu od 45 do 60 centimetara s pet do 12 izdanaka. Učinite to ako želite poboljšati strukturu grananja vaših biljaka, što će potaknuti novi rast i bolje cvjetanje.