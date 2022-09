Pranje deke kod kuće zahtjevan je posao i lakše ju je odnijeti na kemijsko čišćenje. No, ako to ne želite, postoji način kako oprati veliku deku kod kuće. Važno je samo biti pažljiv, strpljiv i pratiti sva uputstva za to kako oprati veliku deku.

Od dodatnih „alata“ koji će vam pomoći u tome kako oprati veliku deku treba vam tekući, blagi deterdžent i perilica rublja. Ako imate dovoljno veliki bubanj, vaša deka će se oprati na jednostavan način, na opciji ručno pranje, uz malo deterdženta, bez centrifuge, na 30 ili 40 stupnjeva (ovisno o prljavosti) i s maksimalno 500 okretaja. Na taj će način vaša deka ostati meka, a postati čista.

No, ako nemate veliki bubanj, morate koristiti teži način kako oprati veliku deku. Za to će vam dobro poslužiti ograda ili bilo koja veća struktura. Deku stavite preko, namočite deku pomoću velike kante ili crijeva te operite pomoću deterdženta i spužve. Nakon toga temeljito ponovno isperite. Ako nemate mogućnosti iznijeti deku van, poslužit će i kupaonica te kada u koju ulijte vodu i deterdžent te položite deku i dobro operite.

U sva tri slučaja kako oprati veliku deku, ostavite da se ona osuši na prirodnom zraku.