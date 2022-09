Ako ne znate kako oprati jastuk od poliestera i uvijek ga nosite u kemijsku čistionicu, ne morate to više raditi. Postoji način kako oprati jastuk od poliestera, no važno je držati se pravila kako ne bi došlo do njegova uništenja.

U tome kako oprati jastuk od poliestera morate znati da se on pere samo u hladnoj vodi, centrifugu bi trebalo izostaviti, no ako ne možete, neka bude na minimalno okretaja. Od sredstva koristite blage deterdžente. Također, ako imate veliku vreću za pranje osjetljivih predmeta, možete ju koristiti. Sada kada to znate, nedostaje vam samo postupak kako oprati jastuk od poliestera:

Za početak zalijte jastuk od poliestera hladnom vodom. Zatim ga stavite u bubanj. Dodajte tekući deterdžent. Perilicu postavite na osjetljivo ili ručno pranje, a temperatura neka bude 30 ili 40 stupnjeva, ovisno o prljavosti. Isključite centrifugu i brzina okretaja neka ne ide preko 500.Kada završi pranje, uključite opciju ispiranja bez deterdženta da se preplavi. Kada je i to gotovo, stisnite jastuk i ocijedite ga koliko možete, a ostalo ostavite da se posuši prirodnim putem.

Ovaj način kako oprati jastuk od poliestera vrlo je sličan onom u kemijskim čistionicama stoga ga pokušajte kod kuće!