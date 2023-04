Svi znamo da pernate jakne najčešće nisu jeftine stoga nas njihovo pranje ponekad straši. Kako ne bi došlo do skupljanja perja u unutrašnjosti jakne, mnogi preporučaju da se odnese u kemijsku čistionicu. No, to često nije moguće, stoga kako oprati bijelu pernatu jaknu?

Više je savjeta kako oprati pernatu jaknu, ako to morate učiniti kod kuće. Za početak postupka kako oprati bijelu pernatu jaknu, važno je znati da morate prati isključivo jednu jaknu jer će se perje tijekom pranja napuhnuti. Osim toga, prije nego li ubacite jaknu u bubanj, stavite tenisku lopticu jer će ona spriječiti skupljanje perja. Kad ubacite jaknu, obavezno dodajte tekući deterdžent za osjetljivu odjeću te upalite program za osjetljivo rublje. Centrifuga je strogo zabranjena, važno je da se pernata jakna prirodno osuši, no na vjetrovitom zraku. Nikako ju nemojte sušiti na direktnom suncu. Važno je da prognoza bude vjetrovita jer će se tako perje lakše i bolje osušiti. Važno je da ju svako malo rastresete zbog perja. Da je jakna stoposto suha znat ćete prema perju koje ne smije biti skupljeno u grudice. I najvažnije, perite pernatu jaknu jednom do dva puta godišnje. Nemojte češće jer će perje izgubiti kvalitetu.

I to je način kako oprati bijelu pernatu jaknu pa možete probati ako niste ljubitelj kemijske čistionice.