Kućni ljubimci definitivno čine kuću domom. Od igranja do maženja do njihovog treninga, to je cijeli svijet zabave. Ali čak i ako imate bezuvjetnu ljubav prema svom ljubimcu, nitko ne želi dlake kućnih ljubimaca po cijeloj odjeći. Uz naše upute o tome kako očistiti kaput od dlačica kućnih ljubimaca, možete ponovno dobiti svjež, profesionalan i elegantan kaput.

Stavite kaput s dlačicama u sušilicu rublja na ciklus bez zagrijavanja na 10 minuta. Dodajte plahtu za sušenje kako biste pokupili dlaku kućnih ljubimaca. Tako će sušilica odložiti dlačice u ladicu za dlačice. Nakon ciklusa, ispraznite posudu za dlačice i operite odjeću na uobičajeni način. Dodajte vuneno pranje prema uputama za proizvod u perilicu. Bonus savjet: dodajte jednu šalicu destiliranog bijelog octa kako biste uklonili dodatnu dlaku kućnih ljubimaca.

Osim toga možete koristiti i valjak za čišćenje odjeće kako biste očistili kaput od dlačica na brži način. Lagan je. Ljepljiv je. Uvijek ga imate jednu pri ruci u ladici za čarape. I može brzo očistiti kaput od dlačica.

Iskoristite jedan od ova dva načina kako očistiti kaput od dlačica i nećete pogriješiti.