Destilirana voda je najčišći oblik vode koji možete pronaći: jednostavni vodik i kisik, s 99,9% uklonjenih drugih minerala, kemikalija i zagađivača. Destiliranu vodu za peglu možete napraviti sami kod kuće i uštedjeti novce od kupnje. Destiliranu vodu je jednostavno napraviti. Sve što će vam trebati su 2 lonca, voda i štednjak.

Kako napraviti destiliranu vodu za peglu?

Kako biste napravili destiliranu vodu za peglu prvo stavite veliki lonac na plamenik ploče štednjaka i dodajte 8 šalica vode. Zatim stavite manji lonac u veliki lonac. U ovom trenutku manji lonac trebao bi plutati na vrhu vode. Ključ kruženja vodene pare unutar velikog lonca je protok zraka. Provjerite ima li dovoljno prostora oko manje posude, oko njezinih stranica i između nje i vrha veće posude.

Zatim uključite plamenik između srednje i srednje jake topline. Pojačavanje temperature neće vam donijeti veći prinos, ali će brže zagrijati hladnu stranu poklopca i otežati općenito rukovanje opremom.

Nakon što ste upalili plamenik, na veliki lonac stavite poklopac naopako. Poklopci su obično viši u sredini nego oko rubova. Okretanje poklopca omogućit će kondenziranoj destiliranoj vodi da curi do sredine poklopca i u manji lonac. Nakon što je sve to gotovo, idite do zamrzivača i napunite vrh obrnutog poklopca ledom. Razlika u temperaturi na dvije strane poklopca ubrzat će proces kondenzacije.

Sva voda koja je kapala u manji lonac sada je destilirana.Destilirana voda spremna je za korištenje tijekom peglanja.