Postoji puno vrsta aloja vere sve od velikog drveća pa do aloja vere koja se može uzgajati u teglama. No, samo prava aloja vera ima svojstva koja imaju pozitivan učinak na vaše zdravlje i vašu kožu. Kako izgleda prava aloja vera?

Prema vrstama izgled aloja vera se mijenja pa morate naučiti prepoznati kako izgleda prava aloja vera. Ako govorimo o tome kako izgleda prava aloja vera morate znati da je to biljka koja može narasti do 60 - 90 centimetara. Na stapki koja je debela 6 do 10 centimetara, rastu listovi dužine 40 – 50 centimetara. U zelenkastim listovima na kojima se nalaze bodlje, smješten je ljekoviti gel koji je prozirne do žućkaste boje.

Sada kada znate kako izgleda prava aloja vera možete je koristiti u različite ljekovite svrhe. Odlično je rješenje mnogih problema kao što su primjerice detoksikacija organizma ili smirivanje nadražene kože.