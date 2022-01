Prije ispuštanja vode iz radijatora, morat ćete potpuno isključiti sustav grijanja. Neka se radijatori dobro ohlade jer je voda u radijatortu vruća. Tek kada se radijatori dobro ohlade možete ispustiti vodu iz radijatora. Kako ispustiti vodu iz radijatora?

Nakon što se vaš sustav grijanja isključi i ohladi, morat ćete zatvoriti termostatski ventil radijatora. To možete učiniti okretanjem na nulu.

Sada na drugoj strani radijatora zatvorite ventil za zaključavanje. Prvi korak pri ispuštanju vode iz radijatora je skidanje plastičnog poklopca. Zatim uzmite zahvate i okrenite ventil u smjeru kazaljke na satu. Obratite posebnu pozornost na to koliko puta okrenete ventil i to zabilježite. To će pomoći radijatorima da ostanu uravnoteženi kada ih ponovno spojite.

Oko venitila i radijatora složite stare ručnike i stavite veliku plastičnu posudu kako biste uhvatili vodu prilikom ispuštanja. Kako odspojite ventil, voda će početi istjecati pa provjerite jesu li spremnici spremni.

Nakon što ste otpustili maticu, uzmite ključ za odzračivanje hladnjaka i otvorite ventil za odzračivanje. To će pustiti zrak u radijator kako bi voda izašla van.

Ispuštanje vode iz radijatora važno je i u stanovima koji se ne griju jer u slučaju niskih temperatura može se voda u radijatorima zamrznuti i time napraviti mnogo štete.