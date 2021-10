Kako drvo sušiti? Ako je moguće sušite drvo u zatvorenom prostoru. Vani bi na mnogim mjestima moglo biti jako vlažno, mogla bi pasti kiša, a poanta je samo u tome što majka priroda može biti prilično temperamentna. Dakle, ako morate, na otvorenom će raditi dobro, ali u zatvorenom prostoru, primjerice u suhoj garaži, radit će još bolje. To je osobito istinito ako imate sustav grijanja smješten u garaži jer će to pomoći u stvaranju suhe topline.

Ako nemate drugog izbora nego sušiti drvo na otvorenom, želite odabrati dobro mjesto za to. Sunce je veliki bonus što se tiče sušenja drva. Drvo će se sušiti mnogo puta brže ako je svakodnevno izloženo puno sunčeve svjetlosti. Stoga, ako je moguće, ostavite hrpu za sušenje na suncu. Vjetar također pomaže u sušenju. Ako očekujete puno kiše, držite drvo negdje pokriveno gdje neće padati kiša.

Koristite odvlaživač zraka i ventilator

Ako zaista želite ubrzati ovaj proces, možda biste trebali pokušati upotrijebiti stari dobri odvlaživač zraka. Naravno, ovo funkcionira samo ako sušite drvo u zatvorenom prostoru. Sve što trebate učiniti je postaviti pristojan odvlaživač zraka uz hrpu drva za sušenje, pustiti ga da radi i on će isisati vlagu iz drveta. To može ubrzati vrijeme sušenja od mjeseci ili tjedana do samo nekoliko dana. Još je bolje ako u smjesu dodate ventilator za zrak kako biste stvorili dodatni protok zraka. Korištenje odvlaživača zraka i ventilatora velike jačine za sušenje drva na zraku je nešto o čemu morate razmisliti ako vam treba brzo sušenje drva. Ako nemate vremena koristiti standardnu ​​metodu sušenja drva kao što je sušenje na zraku zbog vremenskih ograničenja s rokovima za projekt, ovo je sjajna opcija koju trebate uzeti u obzir za sezonsko drvo.

Sušenje u peći

Ako vam se dogodi da imate pristup peći, a komadi drva koje želite sušiti nisu preveliki, svakako pokušajte i osušite ih u peći. Iz vlažnog drva u par sati ćete dobiti suho drvo. Sušeno drvo u pećnici proces je sušenja koji je daleko učinkovitiji od sušenja drva na zraku jer možete kontrolirati i temperaturu i vlažnost, a čak i regulirati razinu pare. Iako imajte na umu, kada je riječ o sušenju drva u peći postoje ograničenja u veličini drveta koja ograničavaju sušenje u peći.

Ovo su neke od metoda kako drvo sušiti. Nadamo se da su bile od pomoći.