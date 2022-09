Ako ste se ikada pitali postoji li idealna temperatura klime za grijanje, odgovor je potvrdan. No, idealna temperatura klime za grijanje nije ista na svakom klima uređaju i nije ista u svakoj prostoji. Ona ovisi o različitim faktorima koje treba uzeti u obzir kada se razmišlja koja je idealna temperatura klime za grijanje.

Naime, postoje standardni klima uređaji i njihova idealna temperatura za grijanje je do -5˚S, odnosno „splitova“ – načina grijanja. Nadalje, postoje oni malo bolji klima uređaji za grijanje, tzv. inverter split sustavi i njihova temperatura može ići do -15˚S. Klima uređaji koji su najbolji za grijanje su oni koji posjeduju dizalicu topline koja može ići sve do -25˚S.

Ako vas brine koju vrstu klima uređaja imate i koja bi trebala biti idealna temperatura klime za grijanje u vašem stanu, dobro je pročitati uputstva.