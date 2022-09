Funkcije klima uređaja su različite od uređaja do uređaja, no postoje neke koje bi trebali imati svi. To su tzv. standardne funkcije i one se najčešće nalaze na svim daljinskim upravljačima. Isto tako, te funkcije klima uređaja su opće te ih je vrlo lako shvatiti, odnosno razumjeti za što se koja koristi.

Glavne funkcije klima uređaja su sljedeće:

On/off tipka

Tipka Način rada

Tipka Ventilator

Tipka za pojačavanje/smanjivanje temperature

Turbo tipka

Spavanje tipka

Svijetlo tipka

Timer on/off tipka

Tipka grijanje

Neke funkcije klima uređaja koji nemaju svi modeli:

Tipka self clean

Tipka clock

Tipka eco sensor

Naravno, to nisu sve funkcije klima uređaja jer moderniji i noviji, naravno, imaju sve više njih. No bez obzira na to, sve funkcije klima uređaja jasno su naznačene na daljinskom upravljaču te ne možete pogriješiti.