Feng shui ima svoje određena pravila za sve, pa tako i za strane svijeta. Što prema feng shui znače strane svijeta?

Kako bi se u vašem životnom prostoru širila i dominirala pozitivna energija veliku ulogu imaju i strane svijeta. Feng shui ima svoja pravila i za postavljanje glavnog ulaza u kuću. Na kojoj strani svijeta je najbolje postaviti ulaz u kuću? S obzirom da je ulaz u kuću mjesto na kojem ulazi pozitivna energija u vaš životni prostor, tako je važno na kojoj strani svijeta se nalazi ulaz u kuću jer četiri strane svijeta imaju četiri različite energije.

Nalaze li se vaša ulazna vrata na sjeveru, to je strana svijeta koja je idealna za ostvarivanje dobre karijere, tada bi bilo dobro da su vrata od metala, stakla ili kombinacije stakla i metala, te od PVC stolacije. Ako su vaša ulazna vrata na jugu, to je mjesto s kojeg dolazi najjača energija. Na jugu treba izbjegavati vrata od stakla. Strana svijeta istok se smatra najbolja za mlade obitelji jer predstavalja novi početak. Vrata neka budu drvena, ali nikako ne metalna ili od PVC stolarije. I na kraju ako se vaša ulazna vrata nalaze na zapadu to je idealna pozicija za one koji su dugo u braku, dakle za starije ljude. Vrata neka budu od metala, drva ili kamena, izbjegavajte staklo.

Prema feng shui principima važne su i strane svijeta za postavljanje kreveta u spavaćoj sobi. Stoga ako patite od nesanice neka vaša glava bude usmjerena prema sjeveru, ako je glava usmjerena prema jugu to znači da je tu prisutna visoka energija koja potiče strast. Ako vam je položaj kreveta smješten tako da je glava usmjerena prema zapadu tu stranu svijeta povezujemo s osjećajem osobnog zadovoljstva, dok glava usmjerena prema istku potiče rast i razvoj te je idealna za mlađe ljude.