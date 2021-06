Feng shui ima određena pravila na koja mjesta i koje su slike najbolje za dnevni boravak. Kako odabrati prema Feng shui slike za dnevni boravak? Koja su pravila Feng shui vještine za postavljanje slika u dnevni boravak?

Najbolje slike za dnevni boravak prema Feng shui su obiteljske slike. Zašto obiteljske slike? Naime, obiteljske slike su najbolje za dnevni boravak jer je to mjesto gdje se okuplja obitelj i smatra se da je to najpozitivnije i najbolje mjesto jer je to sretno obiteljsko mjesto. Postavljanjem obiteljskih slika u dnevni boravak Feng shui smatra da će one još više povezati obitelj.

Prema Feng shui obiteljske slike za dnevni boravak najbolje je postaviti tako budu okrenute prema prostoru kako bi kroz prozor ulazila nova energija. Kod odabira slika za dnevni boravak, važno je da na tim slikama osobe budu nasmijane. Ako imate slike s vjenčanja koje želite postaviti u dnevni boravak tada ih postavite na zidu koji se nalazi na jugozapadu ili u ugao dnevne sobe.

Uz dnevni boravak obiteljske slike možete postaviti i u blagavaonici i kuhinji, dok se slike ne preporučuju postavljati u spavaću sobu.