Glavne karakteristike Crvenog anthuriuma su žarka crvena boja cvijeta, tamnozeleni listovi i jaka stabljika. Crveni anthurium potječe iz tropskih krajeva te zahtjeva veće količine vlažnosti zraka.

Biljku je potrebno zaštititi od direktne sunčeve svjetlosti jer prejako sunce može nepovoljno utjecati na nju zbog toga što će isušiti tlo i osušiti listove (postaju žuti), odnosno oni će izgorjeti. Temperatura prostora u kojoj će te držati biljku trebala bi biti od 20 °C do 25 °C, a vlažnost zraka bi trebala biti od 40 do 50%. Tlo u kojem se biljka nalazi trebalo bi zadržavati vlažnost, a crveni anthurium zahtijeva zalijevanje dva do tri puta na tjedan tijekom toplijih dana, dok su zimi dovoljne manje količine vode (zalijevanje jednom u dva tjedna).

Crveni anthurium možete prihranjivati samo tijekom proljeća i ljeta te u umjerenim količinama jednom na mjesec. Ova biljka nije zahtjevna za uzgoj i održavanje te je odličan izbor za dekoraciju vašeg kućnog prostora.