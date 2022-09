Dobra vijest za sve ljubitelje biljaka koji nisu baš najbolji u pamćenju zalijevanja je da zapravo postoji mnogo sobnih biljaka koje će podnijeti vašu zaboravnost. Dakle, ako putujete zbog posla ili ponekad pustite da prođu tjedni bez zalijevanja, ove će se biljke oporaviti ili koristiti vlastite rezerve da prežive. Evo koje su to biljke koje ne treba zalijevati.

Biljka žad

Biljke od žada, koje nalikuju sićušnom drveću su jedna vrsta biljki kojoj ne smeta biti zanemarena! Budući da je masno, sjajno lišće djeluje kao spremnik vode, nećete morati zalijevati dva ili više tjedana.

Echeveria

Ovo je još jedna biljka koju ne treba zalijevati vrlo često. Poput svojih drugih srodnika, Echeveria zadržava vodu u lišću, tako da može tjednima izdržati bez zalijevanja. Zapravo, previše vode će uzrokovati da lišće postane kašasto i otpadne. Njegovi lijepi oblici u obliku ruže divni su kad se poredaju duž prozorske daske u nekoliko malih posuda.

Zz Biljka

Jeste li ikada čuli za ovu biljku koju ne treba zalijevati često? Zz biljka je još jedne otporna sobna biljka: ZZ biljka, skraćenica od Zamioculcus zamiifolia, koja se voli potpuno osušiti između dva zalijevanja. To znači da obično može proći oko dva do tri tjedna između zalijevanja. Ovo je super praktična biljka koju ne treba zalijevati za sve one koji nisu često doma.