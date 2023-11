Gotovo svi mi priznajemo da smo imali seks s bivšim barem jednom. To je izuzetno uobičajeno, ali zašto je to tako privlačno?

Spisateljica i proslavljena seksologinja Tracey Cox, zapitala se zašto se ljudi zapravo vraćaju svojim bivšima te provela anketu na temu istog, a neki odgovori su sljedeći, prenosi Mail Online.

1. Pozitivna iskustva

"Imam dva ili tri bivša partnera na koje znam da mogu računati za povremeni seks ako sam napaljen i nemam partnera. Siguran sam da će prestati kad svi budemo imali ozbiljne veze, ali sada funkcionira!"

"To je kao da se vraćate kući. čak i ako više niste zajedno, ne može izbrisati sav vaš zajednički povijest. Njihov miris, njihov dodir, slatki nadimci, to je seks koji nešto znači."

"Tijelo pamti njihovo tijelo. Možete im vjerovati i osjećati se sigurno s njima. Poznavanje nas čini sigurnima i to je afrodizijak za neke - posebno za žene. Također, vjerojatnije je da znaju što volite i što ne volite."

"Moja bivša i ja spavali smo povremeno otprilike osam mjeseci. Naš seks je uvijek bio dobar i imalo je smisla spavati zajedno dok nismo pronašli nekoga s kim bismo željeli ozbiljnu vezu. Prekinuo sam to kad sam zaželio nešto ozbljnije i ostali smo prijatelji bez ikakvih drama"

Funkcionira za iznenađujući broj ljudi

Jedan uvjet je da oboje budete na istoj stranici. Ako je jedna osoba tu zbog seksa i druženja, a druga se očajnički nada pomirenju, očito će završiti suzama.

Možete učiti od svog bivšeg

Osjećate li se nesigurno u vezi svojih seksualnih sposobnosti? Najbolju vam kritiku može dati onaj koji je s vama već bio te se ne boji izreći ono što misli.

"Uvijek ostajem prijatelj s bivšim partnerima i oni su najbolji kritičari za seks. Jasno dajem do znanja da tražim iskrenost, a ne komplimente, i sretni su reći mi što radim dobro i što treba poboljšati."

Seks je fantastičan jer veza to nije bila

Požuda voli veze na ljuljačkama. Vaše srce možda je mrzilo nesigurnost, vatrene svađe i konstantnu anksioznost oko toga vole li vas ili ne, ali vaš seksualni život je cvjetao.

"Loš dečko" ili djevojka - oni su loši partneri za ljubav, ali odlični za seks. Privlačni su iz određenog razloga. Gotovo uvijek su zgodni i obdareni nevjerojatnom količinom privlačnosti. Da nisu, ne bismo se upuštali u ovakve aktivnosti!

Ponekad se morate vratiti kako biste išli naprijed

Ako ste stvarno vezani za bivšeg partnera i "što ako" sprječava vas da pronađete drugog partnera, ponekad je jedan posljednji susret upravo ono što vam treba.

2. Negativna iskustva

"Nikada ju nisam stvarno prebolio i bio sam tako uzbuđen kad me nazvala godinama kasnije da kaže da se vratila u grad. Mislio sam da to znači da želi ponovno pokušati; za nju je to bilo samo zadovoljstvo jer je ponovno imala odnos s bivšim dečkom za kojeg je znala da još uvijek gaji osjećaje prema njoj. Osjećao sam se iskorišteno i poslije sam mrzio sebe što ju nisam prozreo."

"Seks nikada nije bio problem među nama, problem je bila njezina narav koja nas je natjerala da se razdvojimo. Ona je predložila da napravimo vrstu aranžmana 'prijatelji s povlasticama' i ja sam odmah pristao. Seks je bio strastven - bila je vrlo vješta u pružanju oralnog seksa, nitko nikada nije bio bolji od nje. Mislio sam da je sve dobro prošlo, ali dva sata kasnije, vrijeđala me zbog mišljenja da sam ju 'iskoristio'."

"Bila je Kraljica poziva za seks. Samo bi mi poslala poruku ili nazvala nakon velikog izlaska s prijateljima kad očito nije postigla cilj. Ja sam budala koja je svaki put rekla da kad god pita mogu li doći. Mislio sam da će me ponovno zavoljeti, ali nikada nije. Bio sam samo njezin rezervni plan za seks, ništa drugo. Ne bih se obazirao da nisam još uvijek zaljubljen u nju, ali jesam. Vjerojatno još uvijek jesam."

