May je rekla da u konačnici pokušava pomoći muškarcima - a ne ukrasti ih. “Neki mi kažu da jako vole svoje žene, ali nisu bili intimni i žele savjet kako to vratiti”, rekla je May za Jam Press u zasebnom intervjuu. "Plaćanje moje usluge treniranja znači da ti muškarci žele raditi na svojim odnosima i sebi, a ja volim što mogu pomoći s intimnom stranom stvari."