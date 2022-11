Menen je rekla da je predana razbijanju mitova o sponzorstvu, a mnogi skeptici kažu da je to privremeni način života koji se temelji na materijalizmu i pohlepi. "Misle da se radi o odlasku u klub i ispijanju skupog alkohola s taticom, a sutra se probudiš s mamurlukom i dobiješ drugog taticu", rekla je. "Ne. Pobrinite se da taj sponzor ostane i plati vam školarinu ako to želite. Prije nego što nestane i nađe drugu djevojku, pobrini se da je otvorio mali posao za tebe", savjetovala je. "Ako ti kupi bilo što - imovinu, auto, to je na tvoje ime. Osigurajte se."