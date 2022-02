IMA SVOJIH PREDNOSTI / Seks za vrijeme menstruacije vam je veliki 'ne'? Postoje četiri razloga da mu ipak date priliku

Istraživanje jednog brenda za intimnu njegu žena pokazalo je da polovica Britanaca nikada nije imala spolni odnos za vrijeme menstruacije, iako to ima mnoge zdravstvene prednosti, ističu znanstvenici. Mnoge parove menstruacija spriječi u seksualnom užitku, no tome ne mora biti tako, prenosi Daily Star. S obzirom da prosječna žena ima mjesečnicu ukupno 2280 dana u životu, to bi moglo značiti da se, vjerni partneri zbog menstruacije, nisu seksali 6 godina. U listalici saznajte zbog čega je seks za vrijeme menstruacije koristan i po čemu se razlikuje od "regularnog" seksa...