KAD NE STIGNEŠ DO KREVETA / Vodič u sedam koraka: Kako se kvalitetno poseksati na stolu bez ozljeda i razbijanja svega oko sebe

Iako je krevet možda vaše uobičajeno mjesto za seks, postoje trenuci u kojima on nije lako dostupan ili ste toliko izgubljeni u vrtlogu strasti da jednostavno ne stignete do spavaće sobe. Morate to obaviti na stolu. Iako se seks na stolu može činiti relativno jednostavnim, zapravo postoji nekoliko stvari koje biste trebali razmotriti prije nego što skinete odjeću i poseksate se u blagovaonici. Možete se čak i ozlijediti, što će možda rezultirati neugodnim odlaskom na Hitnu. Kako povećati zadovoljstvo i minimizirati rizik tijekom seksa na stolu za Men's Health otkrile su Tarynn Dier, psihoterapeutkinja specijalizirana za seksualnost te takozvana sekspertica Ashley Cobb.