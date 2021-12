PAMET U GLAVU! / Pet velikih pogrešaka koje parovi rade pred Božić: Sve ovo na koncu može dovesti do razvoda

Božićna tuga ili Božićni blues sezonski je afektivni poremećaj, no umjesto da strada vaše dobro raspoloženje, mogao bi nagrabusiti vaš brak. "Ono što bi trebalo biti najljepše doba godine, polako postaje najtužnije za veze", pojasnila je stručnjakinja za veze Clio Wood za The Sun. Za blagdane je karakterističan pritisak stvaranja savršenog ugođaja, a to zajedno s nagomilanom frustracijom zbog nedostatka seksa i previše alkohola može biti kobno za vezu. Prvi radni ponedjeljak nakon Božića poznat je kao "Dan razvoda" jer odvjetnici bilježe porast zanimanja za tu temu. Umjesto da vam blagdani pokvare odnos s partnerom, evo kako ćete zajedno uživati u Božićnoj idili.