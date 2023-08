Kompulzivno seksualno ponašanje nije isto što i ovisnost. Kada osobe prestanu biti spolno aktivne, žele više jer im to pruža osjećaj zadovoljstva. Doktor Guy Salz, profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Ne Yorku, kaže da je taj osjećaj potpuno normalan, ali da se ne može poistovjetiti s ovisnosti o drogi i alkoholu. Ovisnost o drogi i alkoholu se događa jer ove supstance mijenjaju funkciju mozga do točke u kojoj mozak prelazi od želje za supstancom do potrebe za njom.