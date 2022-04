10. Držite se samo jedne ili dvije trgovine za mladence i pozovite samo nekoliko odabranih ljudi koji bi išli s vama u kupovinu jer će inače biti previše ljudi: "Ja sam svadbeni stilist, a najveće pogreške koje sam do sada primijetila su odlazak u previše butika za mladenke i zaljubljivanje u više haljina. To vas samo zbuni! Držite se 1-2 trgovine kako bi vam proces bio lakši. Također, nemojte dovoditi cijelu svoju obitelj sa sobom. Neka to bude najviše dvije osobe, osobe čije vam je mišljenje zapravo bitno! Ne mogu vam reći koliko prijateljica mladenke imaju. Nagovarala sam mladenku da uzme haljinu jer im se to nije svidjelo, čak i kad je mladenka jecala od radosti!"