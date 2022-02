5. Postavljanje granica: Postavljanje granica pomaže vam da se zaštitite i dajete partneru do znanja što ćete oprostiti, a što ne. Na primjer, ako vas supružnik vara - a znate da to nije nešto s čim možete živjeti - morate biti otvoreni u vezi s tim. Ali ako se radi o trivijalnijim stvarima - na primjer da vaš partner ne obavlja neke stvari po kući - možda ćete to moći tolerirati. Napišite popis stvari o kojima se ne može pregovarati i budite jasni sa svojom drugom polovicom od samog početka.