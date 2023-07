Andrea je otkrila da je orgija trajala do sljedećeg dana. "To je bila špilja u kojoj su držali oružje, sve je bilo vrlo skriveno i staro. Bio je i tamo i sado-mazo show s ljudima koji su tijelo stavljali na svijeće koje gore, neki su imali bičeve, a žene su tražile da ih se uhiti. To je bio cijeli 'Cirque de Soleil seksa'", ispričala je.