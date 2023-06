Natjecatelji su trebali biti ocjenjivani u 16 kategorija u "natjecanjima" raspoređenim u razdoblju od šest tjedana. To je uključivalo njihove sposobnosti masiranja, zavođenja, seksualnog čina, izgled njihovih spolnih organa, koliko puta mogu doživjeti orgazam i njihove vještine u kreativnim zavodljivim pozama. Svako natjecanje navodno je trebala trajati između 45 minuta do sat vremena za svaku kategoriju. Prema The Daily Staru, natjecateljice su trebale zaraditi nevjerojatnih 690 funti za svaki dan koji su provele u kući, a muškarci su trebali zaraditi 345 funti po danu.