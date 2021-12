13. Odjednom razviju drugačiji ukus u glazbi ili pronađu novi hobi: Možda se odluče na bungee jumping, bez obzira na to što godinama imaju strah od visine, ili odjednom počnu slušati klasičnu glazbu, a oduvijek su slušali heavy metal - naravno, to može značiti i širenje vidika. Međutim, to može biti zato što pokušavaju impresionirati novu osobu tako što se prilagođavaju preferencijama te osobe.