5. Osoba na vrhu: Kako to učiniti: Zauzmite ono što biste u svojoj vezi smatrali misionarskim položajem stare škole za penetrativni seks (bilo da je to analno ili vaginalno), ali umjesto penetracije, počnite se ljubiti, dodirivati i vidjeti kako se osjećate dobro. To možete učiniti s odjećom ili bez odjeće. Prednosti za užitak: Svi smo mi stvorenja navike pa budući da je ovaj položaj poznat našem mozgu, možemo se u potpunosti usredotočiti na osjete na našem tijelu. To je izvrstan položaj za poticanje bliskosti, a možete odabrati hoćete li imati kontakt očima ili ne.