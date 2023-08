"Volimo 'igrati na otvorenom' tako da je glavni klub u koji idemo vrlo otvoren. Ima četiri ili pet soba, ali sve su to velike sobe s mnoštvom kreveta. Lakše nam je tako kad smo u gomili ljudi koji su blizu nas i onda odmah proberemo s kime ćemo se seksati, a nakon toga se svi pomiješamo i to se pretvori u neku masovnu orgiju. Klubove koji imaju male prostorije ne volimo, a ali to je dobro za ljude koji su prvi put na grupnjaku", ispričao je Matt.