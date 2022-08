ITEKAKO SE ISPLATI / Bili su skroz švorc, a onda su otkrili unosan posao: 'U mjesec dana smo laganini zaradili 160.000 kuna. Preporučujem svakome'

Jasmine Grogan (19) i Macauley Murchie (22) odlučili su se pridružiti OnlyFansu u srpnju u nadi da će jednog dana napustiti svoj rodni grad Blackburn, no brzo su zaradili dovoljno novca za hipoteku, piše Daily Star. Mladi par koji očajnički želi napustiti svoj rodni grad čini upravo to, nakon što su otvorili profil na OnlyFansu prije samo mjesec dana. Njih dvoje su u tom periodu zaradili više od 18.000 funti (oko 159.000 kuna). Macauley je dao otkaz na poslu zidara te je uzeo hipoteku na kuću. Jasmine je rekla da je bila oduševljena naglom promjenom u njihovim financijama i sada je uvjerena da će im eksplicitni sadržaj donijeti šestoznamenkastu zaradu godišnje. Ona je ekskluzivno za Daily Star ispričala: "Život nam se oboma stvarno promijenio, financijski smo slobodni u tako mladim godinama i samo će ići na bolje. Planiram zarađivati ​​najmanje šest znamenki godišnje. Imam toliko velikih planova za našu budućnost. Macauley je nekada bio zidar, ali je dao otkaz jer odlično zarađujemo na OnlyFansu. Prije te popularne platforme zarađivali smo 1.900 funti (oko 16.700 kuna) mjesečno. Nismo očekivali da ćemo zaraditi veliku svotu novca, ali ide nevjerojatno i sada si možemo kupiti luksuzne stvari te stavljamo hipoteku na kuću. To je bila najbolja odluka koju smo ikada donijeli. Oboje smo iz Blackburna i uvijek smo željeli dovoljno novca da se preselimo. Jednostavno ne želimo ostati u svom rodnom gradu do kraja života. Želimo se preseliti u lijepo i mirno područje". Jasmine i njezin dečko mjesecima su razmišljali o pokretanju 18+ stranice. Ona je bila malo zabrinuta zbog snimanja i objavljivanja golišavih sadržaja na društvenim mrežama, no tvrdi da joj se to itekako isplatilo. "Svakome tko to misli učiniti poručujem da ne dopusti da ih bilo tko ili bilo što spriječi, samo naprijed", poručila je Jasmine.