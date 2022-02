12. Ubojica Aniyah Batchelor S obzirom na to da je osuđen kao maloljetnik (dok su ostalima s liste sudili kao odraslima), ime ubojice nije objavljeno, no 2012., 12-godišnji dječak u Marylandu premlatio je do smrti svoju polusestru koja je živjela s njima. Dječak je priznao da ju je udario šest puta, no obdukcija je pokazala više od 50 unutarnjih i vanjskih ozljeda. Tužitelj je tvrdio kako je bio ljubomoran na Ainyah, no sudac je odlučio kako nije bio svjestan težine svojih postupaka, te je proslijeđen na terapiju i skrbništvo.