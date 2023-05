1. Učitelji i profesori: Učenje je toliko važan aspekt našeg života da, u prosjeku, provedemo između 15 i 20 godina prvih godina radeći upravo to. To je ogromna društvena obveza i oblikuje toliko različitih aspekata onoga što jesmo. To je ključna faza u našim životima. Učitelji imaju ključnu odgovornost u prenošenju središnjih vrijednosti i bitnih koncepata između redova predmeta koje predaju. Učitelji često predstavljaju referentnu točku za mnoge . Često se akademske odluke djelomično temelje na tome koliko nam je određeni učitelj bio inspirativan prethodnih godina. Zbog svih ovih razloga, gotovo je nemoguće da ćemo u budućnosti imati potpuno digitalno iskustvo podučavanja.