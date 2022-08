Ne tako davno malim poduzetnicima ili onima koji su tek kretali s pokretanjem vlastitog posla marketing je bio ozbiljan izazov. Samo oglašavanje na radiju ili u tiskovinama podrazumijevalo je poprilično velik izdatak, a tu ne računamo vrijeme i znanje potrebno za razradu marketinške strategije, troškove dizajna, osmišljavanje slogana ili marketinških poruka koje će biti autentične i atraktivne kako bi privukle buduće kupce ili klijente. S dolaskom interneta to se promijenilo iz korijena.

Danas mali poduzetnici na raspolaganju imaju mnogo online priručnika i primjera koji će im pomoći u izradi marketinškog plana, brojne digitalne alate kojima sami mogu pripremiti vizualni identitet svoje tvrtke, internetske stranice s inspirativnim i kreativnim idejama i, ne manje važno, pregršt platformi koje na internetu mogu povoljno i učinkovito oglašavati proizvode i usluge.

Prvi korak pritom kvalitetan je marketinški plan. Mnogi ne pridaju dovoljno pažnje ovom dijelu planiranja razvoja svoje poslovne ideje, no upamtite: marketinški plan je osnovica koja vam treba omogućiti da privučete i zadržite svoje kupce. Zato je marketinški plan esencijalni dio vaše poslovne strategije. U uvodnom dijelu marketinški plan mora sadržavati kratak opis vaše ideje i poduzeća.

Stavite sve na "papir" i planirajte unaprijed

Sljedeća bitna stavka je SWOT analiza koja će vam poslužiti kao strategija za osvajanje vlastitog komada tržišnog kolača. Sama kratica SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; snage, slabosti, prilike i prijetnje) ukazuje na ključna pitanja koja si prilikom izrade analize morate postaviti. „Koje su snažne/jake strane mojeg proizvoda ili usluge, a koje su slabosti?“ te „Kakve prilike za razvoj ili širenje poslovanja me potencijalno čekaju u budućnosti, ali i kakve bi prijetnje mogla donijeti ta ista budućnost?“. Kada razmišljamo o prilikama i prijetnjama, moramo si postaviti i nekoliko potpitanja, primjerice: kakvi trendovi bi se mogli pojaviti u sljedećih nekoliko godina, kako će se razvijati tehnologija, u kojem će se smjeru razvijati državna politika i propisi, i tome slično.

Vitalan dio marketinškog plana je onaj koji se odnosi na procjenu tržišta te definiranje i određivanje vaše ciljne skupine kupaca ili klijenata. U prvom redu, morate definirati po čemu se razlikujete od konkurencije, kako to istaknuti i time osvojiti potrošače. Bez obzira razvijate li uslužnu djelatnost, poput salona ljepote ili servisa za popravak i održavanje bicikala, konstantno morate imati na umu tko su vaši kupci ili klijenti. Kako ti ljudi razmišljaju, što im je važno, kakvi su njihovi interesi, što vole, čime se bave; pa sve do toga kojeg su uzrasta, kakav je njihov stil života i socioekonomski status. Naime, svi ti detalji, ma koliko god se možda na početku činili pretjerani, pomoći će vam kada krenete u sljedeću fazu – a to je izgradnja vašeg brenda. Stvaranje brenda podrazumijeva vizualni identitet te sadržaj kojim ćete prezentirati svoj posao i svoje proizvode i usluge.

Budite informativni, zanimljivi i dvaput razmislite prije nego kliknete "objavi"

Kada napokon krenete u realizaciju, prvi korak je postavljanje internetske stranice. Pritom je jako važno da vodite računa o tome da je vaša internetska stranica nešto poput online osobne iskaznice vašeg poduzeća. Zato mora biti pregledna, precizna, mora sadržavati sve važne informacije o vašoj tvrtki, kao što su točna adresa, kontakt, radno vrijeme i tome slično. Zatim je važno da na stranici imate ispravne i precizne usluge i proizvode koje nudite. Nadalje, bitno je i da je stranica vizualno atraktivna, da odgovara djelatnosti kojom se bavite i da je sadržaj na njoj pravopisno i gramatički točan. Nastavno na ono što smo naglasili ranije, bitno je i da je ton obraćanja prilagođen i u skladu s vašim potencijalnim kupcima i klijentima. Sljedeći logičan korak su društvene mreže.

Na društvenim mrežama važan je prvi dojam tako da vaše stranice i na društvenim mrežama moraju sadržavati točne informacije, točne linkove, kvalitetne fotografije i jasnu i preciznu komunikaciju. Linkovi koji ne vode nikamo, gramatičke pogreške u objavama i neprimjeren ton komunikacije mogu odbiti potencijalne kupce i zato baš ništa od toga ne prepuštajte slučaju. Osim toga, važno je da razvijate komunikaciju i kvalitetan dobar odnos s ljudima koji vas prate. Budite informativni, zanimljivi, potaknite ljude da vam se obrate za savjet ili sugestiju jer tako stvarate dugoročne odnose bez kojih nema uspješnog poduzetništva.

U doba digitalizacije pouzdan partner može biti ključ uspjeha

Na kraju, kako se većina mladih poduzetnika oslanja upravo na digitalne kanale marketinga, važan vam je pouzdan partner koji pruža stabilan pristup internetu gdje god se nalazite te povezanost na fiksnu i mobilnu mrežu koja će vam omogućiti dostupnost, mogućnost brze akcije i reakcije. U skladu s potrebama mladih poduzetnika, tvrtka A1 Hrvatska za svoje je korisnike razvila sigurnu i pouzdanu fiksnu mrežu koja obuhvaća 600 tisuća kućanstava i ureda diljem Hrvatske te niz različitih paketa mobilnih usluga prilagođenih različitim potrebama korisnika.

Uz to, mladim poduzetnicima čije poslovanje nalaže izravan kontakt s krajnjim kupcima i potrošačima, A1 Hrvatska u svojoj ponudi ima blagajnička i fiskalna rješenja prilagođena za različite tipove djelatnosti koji su jednostavni i sigurni za korištenje. Dodatan plus je to što se mogu koristiti uz mjesečnu ili godišnju licencu, ovisno o potrebama posla.

Sadržaj je nastao u suradnji s A1 Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.