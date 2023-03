S radom je poliklinika Pupillam započela 2019. godine da bi danas došla do impozantnog broja od 12 ambulanti unutar kojih rade liječnici širokog spektra specijalizacije.

Naime, poliklinika okuplja izvrstan liječnički tim iz različitih područja medicine iz Zadra, ali i Zagreba, Splita, Šibenika i Rijeke. Također je predviđena i suradnja s istaknutim liječnicima iz drugih država EU.

Pod povećalo javnosti i medija došli su zahvaljujući tome što su omogućili Zadranima centar za rano otkrivanje karcinoma dojke, ali i pristup vrhunskoj zdravstvenoj usluzi jer samo neke od djelatnosti koje poliklinika ima u svojoj ponudi su: dermatologija, ginekologija, neurologija, kirurgija, fizijatrija, otorinolaringologija te svakako valja posebno istaknuti radiologiju, koja od sada uključuje pregled MR uređajem najnovije generacije.

O njihovoj klinici, usluzi te liječničkom timu razgovarali smo s doktorom Draženom Grgurovićem te IT stručnjakom, gospodinom Lukom Budanom.

Uređaji najnovije klase: ‘Imamo 12 ambulanti’

“Tijekom 2019. godine počeli smo s ambulantama za gastroenterologiju (s gastroskopijom i kolonoskopijom), kardiologiju, pulmologiju i urologiju. Budući da je bilo sve više i više pacijenata, odlučili smo proširiti polikliniku u novi značajno veći prostor, što smo i napravili nakon godinu dana priprema, u studenom 2022. godine. U novoj Pupillam poliklinici danas imamo 12 ambulanti i 15 različitih djelatnosti te uređaj za MR rezonanciju najnovije generacije”, ističe doktor Grgurević u samom startu.

Zahvaljujući njihovom medicinskom timu i najnovijim dijagnostičkim uređajima, Zadrani imaju pristup vrhunskoj dijagnostici. Zašto je ta investicija u polikliniku u Zadru zapravo za Zadrane jako važna? “S jedne strane, Pupillam poliklinika predstavlja novu mogućnost izbora za sve Zadrane, ali i građane susjednih županija. S druge strane, kod nas se mogu obavljati i medicinske usluge koje se do sada nisu mogle obavljati u Zadru. I konačno, mnogi pregledi koji se obave u Pupillam poliklinici sada se neće morati obavljati u Općoj bolnici Zadar, čime se ona rasterećuje i smanjuju se redovi čekanja na mnoge preglede”, ističe jedan od pedesetak vrhunskih liječnika ove poliklinike.

'Karcinom dojke se danas, nasreću, vrlo uspješno liječi ako se otkrije u ranoj fazi'

U Pupillamu se mogu obaviti ultrazvuk dojke, abdomena, testisa, štitnjače, srca i ramena, i to uređajem najnovije klase koji garantira točnost rezultata, što je kod ovakve vrste pregleda ponekad od životne važnosti. Upravo zbog gore navedenog, Zadar ima centar za rano otkrivanje karcinoma dojke.

”Karcinom dojke je najrašireniji karcinom kod žena, koji se danas, nasreću, vrlo uspješno liječi ako se otkrije u ranoj fazi i ako se na vrijeme poduzmu sve aktivnosti u vezi s potvrdom ili isključivanjem dijagnoze. Nažalost, zbog preopterećenosti javnog zdravstvenog sustava, nekad se čeka mjesecima prije nego se potvrdi dijagnoza i započne liječenje. Mi u Pupillamu, u suradnji sa specijalistima iz klinika u Zagrebu te općom bolnicom Zadar, danas možemo potvrditi ili isključiti dijagnozu u roku od nekoliko dana ili tjedana, što nerijetko pravi razliku između uspješnog i neuspješnog liječenja”, objašnjavaju iz Pupillama.

Osim toga, u poliklinici se nalazi čak 12 ambulanti koje pružaju usluge iz područja gastroenterologije, kardiologije, pulmologije, endokrinologije, hematologije, otorinolaringologije, ortopedije, neurologije, urologije, kirurgije, anesteziologije, fizijatrije, dermatologije i ginekologije.

'Važno je slušati i posvetiti vrijeme onome tko ti priča o svojim problemima'

Specijalne pretrage omogućuju klijentima poliklinike informacije o njihovom zdravstvenom statusu koje do sada nisu mogli dobiti, što može činiti prekretnicu u dijagnostici i planiranju liječenja. Na pitanje koliko je stoga važan dobar odnos s pacijentima, objašnjavaju: ”I pored svih vrhunskih stručnjaka koji rade u Pupillamu i modernih uređaja, i dalje je najvažniji odnos svih zaposlenih prema pacijentu. Pacijent je samim dolaskom u zdravstvenu ustanovu u potrazi za rješenjem za svoje zdravstvene probleme izuzetno osjetljiv i ranjiv. Zbog toga je uvažavanje i razumijevanje pacijenta presudno u stjecanju povjerenja koje je ključno u odnosu pacijent – zdravstveni radnik. Ponekad je to i više od samog lijeka.”

Kao i u svakoj vrhunskoj poliklinici, liječnici su spremni na humaniji pristup pacijentima, a samim time je i njihov način rada i suradnje s pacijentima puno bolji. ”Važno je slušati i posvetiti vrijeme onome tko ti priča o svojim problemima. To je naravno puno lakše ostvariti u privatnim zdravstvenim ustanovama jer su manje opterećene i mogu se bolje organizirati i odvojiti vrijeme za pacijenta” , kaže doktor Grgurović.

Ljudi koji dolaze na preglede kod oboljenja poput karcinoma trebaju emotivnu i psihološku potporu, a liječnici im pristupaju s posebnom pažnjom. “To su u pravilu teški, kronični pacijenti koji vrlo često posjećuju zdravstvene ustanove. I premda su danas mnoge maligne bolesti izlječive, strah i neizvjesnost kod takvih pacijenata traži razumijevanje i pristupačnost svih zdravstvenih djelatnika.”

'Praktički cijelo poslovanje poliklinike je digitalizirano i ovisno o internetu'

Na pitanje što je po njegovom mišljenju razlog za uspjeh i rast same klinike, vrhunski liječnik odgovara bez oklijevanja: “Kvaliteta i veliki broj priznatih liječnika specijalista na jednom mjestu. Iskusne i pristupačne medicinske sestre. Nova, moderna oprema najviše klase, uključujući i magnetsku rezonanciju. Suradnja s klinikama iz Zagreba i Splita i s Općom bolnicom Zadar. Položaj u centru grada s uvijek dostupnim parkingom!”

U poliklinici Pupillam pacijenti u vrlo kratkom roku dobivaju termine te rezultate pretraga, a za to je važno imati dobrog partnera za vezu - telefonsku i internetsku zbog čega su odabrali A1. “Praktički cijelo poslovanje poliklinike je digitalizirano i ovisno o internetu, što naravno znači da je kvaliteta i pouzdanost telekom partnera od ključne važnosti za rad. To uključuje: naručivanje pacijenata putem internet-aplikacije Kalendar, komunikacija s pacijentima mailom i online, upis i pohranjivanje svih medicinskih podataka u samoj poliklinici, pohranjivanje i transfer svih slika s brojnih medicinskih uređaja telemedicinom, itd.”, kaže nam pak IT stručnjak poliklinike, gospodin Luka Budan.

Osim komunikacije s kolegama, tu je svakodnevna komunikacija s pacijentima, a ona zasigurno treba biti povjerljiva. ”Upravo tako, svi osobni podaci i rukovanje njima je osjetljivo, a to se posebno odnosi na medicinske podatke. S druge strane, kašnjenje ili gubitak nalaza, koji uglavnom dolaze putem interneta, znači i direktnu opasnost po zdravlje pacijenta. Pouzdanost telefonske i internetske mreže je temelj i našeg poslovanja, a uz pomoć našeg A1 partnera i poslovnog paketa Officebox Ideal s A1 Net Protectom – na taj način štitimo naše službene uređaje od špijunskog softvera, mrežnih prijevara i zlonamjernih web-adresa”, dodaje gospodin Budan ističući kako su upravo zbog toga odabrali A1 kao svoj poslovnog partnera za dobru vezu.

'Najbolji pristup pacijentu je što prije i kvalitetnije odgovoriti na sva pitanja i zahtjeve'

Na pitanje na koje se sve načine ljudi mogu naručiti u polikliniku Pupillam i koliko u prosjeku čekaju da im se netko javi na telefonski poziv te koliko čekaju na termin, ponosno odgovaraju: ”Pacijenti i njihova rodbina se uglavnom naručuju putem telefona. Mi smo u suradnji s A1 napravili sustav u kojem se u svakom trenutku nalazi i do 7 različitih telefona i djelatnika koji mogu davati informacije i naručivati. Ako je jedan broj zauzet ili nitko ne odgovara, poziv se automatski usmjerava na sljedeći telefon, itd. Na taj način i u trenutcima najviše istovremenih poziva možemo u roku maksimalno 20-ak sekundi odgovoriti na svaki poziv. Naravno, u takvim trenutcima svako malo se provjeravaju i neodgovoreni pozivi koji se onda promptno kontaktiraju. Radujemo se što se svaki dan povećava i broj narudžbi putem e-maila i putem naše web-stranice. Dakle ne radimo po principu: ‘Dobar dan. Dobili ste polikliniku Pupillam. Ako želite kardiologa stisnite broj 1…itd..’ Osobni kontakt u prvih nekoliko sekundi nakon poziva je ključan, a to možemo jer nam A1 omogućuje pouzdanu i sigurnu A1 fiksnu mrežu, mobilnu mrežu i neograničen internet”, ističe gospodin Budan, a s njim se slaže i doktor Grgurović.

”Svaki čovjek želi za sebe i svoje bližnje najbolju zdravstvenu uslugu, tj. liječnika. I to u što kraćem roku. Pogotovo kad ga boli. Sve veći broj privatnih zdravstvenih ustanova u međusobnom nadmetanju upravo to pokušavaju pružiti svakom pacijentu. To nije lako ostvarivati iz dana u dan niti u privatnom sektoru, a kamoli u javnom, pa tako i u obiteljskoj medicini. Obiteljski liječnici posvuda su preopterećeni i medicinom i administracijom pa do njih i njihove pažnje i vremena nije uvijek lako doći. Pacijenti onda pokušavaju sami doći do doktora specijalista na bilo koji način, makar i sami platili ili to ostvarili preko privatnih zdravstvenih osiguranja”, kaže doktor Grgurović te dodaje naposljetku: ”Stoga je za mene najbolji pristup pacijentu što prije i kvalitetnije, uz maksimalno razumijevanje i iskrenost, odgovoriti na sva pitanja i zahtjeve.”

Sadržaj nastao u suradnji s A1 i RTL native kreativnom timom!