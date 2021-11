Cirkularna ekonomija je ekonomski model koji na otpad gleda kao na sirovinu, odnosno kao na resurs. Drugi važan stup cirkularne ekonomije sadržan je u takozvanom 4R konceptu (Reduce, Reuse, Recycle and Restore, u prijevodu: Reduciraj, Ponovno upotrijebi, Recikliraj i Obnovi) čime se prvenstveno nastoji produžiti životni ciklus proizvoda koje koristimo.

Stari, prevladavajući linearni model ekonomije, sažet u frazi „Uzmi (iz prirode), iskoristi i baci“, već duže vrijeme ne funkcionira. Dapače, stvara štetu koju teško možemo sanirati. O tome svjedoče dramatična upozorenja znanstvenika o klimatskim promjenama, izvješća o sve većem zagađenju okoliša te destruktivnim posljedicama koje takvo ljudsko djelovanje ostavlja na biljni i životinjski svijet.

Prema podacima koje je objavio Europski parlament, Europska unija proizvede 2,5 mlrd. tona otpada godišnje, što jasno govori da je promjena paradigme na održiviji ekonomski model neophodna, ne samo u Europskoj uniji nego u globalnim okvirima. Ta promjena sadržana je u zaokretu na model cirkularne ekonomije, utemeljene na filozofiji održivog razvoja. U svojoj jezgri, cirkularna ekonomija koncentrira se na smanjivanje otpada, uštedu energije i smanjenje potrošnje prirodnih resursa. Za ostvarivanje ovih ciljeva potrebne su korjenite promjene u načinu razmišljanja i promjena životnih navika, ne samo kod proizvođača nego kod i potrošača.

Kako model cirkularne ekonomije primijeniti u praksi?

Kako bismo ostvarili konkretne rezultate kroz model cirkularne ekonomije, koncept 4R potrebno je primijeniti u sve segmente života modele poslovanja, sve ekonomske djelatnosti odnosno na sve industrije, od poljoprivrede preko svih vidova transporta pa sve do turizma. Jednako je važno da se ti isti principi počnu primjenjivati u svakodnevnom životu, na razini svakog od nas pojedinačno. U praksi, 4R koncept znači smanjenje otpada od hrane i od plastike, osobito plastike za jednokratnu upotrebu, te smanjenje tekstilnog otpada. Koncept 4R odnosi se i na elektronične uređaje koje svakodnevno koristimo, a kojima je po 4R principu treba produljiti životni vijek kako bismo smanjili elektronički otpad od odbačenih uređaja koje više ne koristimo.

Primjer dobre prakse primjene 4R principa

Kako se to može sistematično provesti, pokazala je kompanija A1 Hrvatska u okviru vlastite strategije održivog poslovanja. U skladu s principom 4R, kompanija je pokrenula sustav produžavanja životnog vijeka elektroničkih uređaja kroz brend Zoot. U okviru standarda Zoot Refreshed technology kompanija je u ponudu uvela mobilne telefone iPhone 8 i XS koji su minimalno ranije korišteni, a korisnicima omogućuju iskustvo novog uređaja. Uređaji su prošli sigurnosne provjere, podvrgnuti su čišćenju i programskog ažuriranju.

Dolaze u premium eko pakiranju te tako ispunjavaju najviše standarde i ulaze u kategoriju A+ očuvanosti, što znači da izgledaju i rade kao potpuno novi uređaji. Na ovaj način, A1 Hrvatska pokazuje posvećenost održivom razvoju te podiže svijest o važnosti zaštite okoliša, a ujedno omogućava korisnicima da odabirom ovih uređaja i sami sudjeluju u ostvarivanju ciljeva zacrtanih u modelu cirkularne ekonomije i održivog razvoja.

Osim inicijative produljenja životnog vijeka elektroničkih uređaja, A1 kompanija se posvetila očuvanju okoliša tako što se za napajanje A1 mreže oslanjaju na korištenje obnovljivih izvora. Kako ističu u kompaniji A1 Hrvatska, implementacija cirkularne ekonomije dio je njihove strategije održivosti Čini pravu stvar kojom tvrtka nastoji ostvariti cilj ugljične neutralnosti do 2030. godine. Plan ostvarenja cilja ugljične neutralnosti, ključno je smanjenje emisije stakleničkih plinova kao jedan od najvažnijih alata u borbi protiv klimatskih promjena.

Što zaokret prema cirkularnoj ekonomiji znači za gospodarstvo?

No, iako je promjena paradigme na model cirkularne ekonomije neophodna u kontekstu ekologije, održivosti i očuvanja okoliša, cirkularna ekonomija donosi i druge razvojne i gospodarske prednosti pred postojećim zastarjelim i neučinkovitim ekonomskim modelom.

Osim smanjenja otpada i racionalnijeg korištenja dostupnih resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, principi na kojima počiva cirkularna ekonomija donosi dodatne potencijale i pozitivne učinke u obliku poticaja za održivi razvoj gospodarstva. Nova paradigma cirkularne ekonomije potaknut će razvoj inovacija i kompetitivnosti te stimulirati rast BDP-a, te stvaranje novih radnih mjesta. Prema procjenama Svjetskog ekonomskog foruma, implementacija cirkularne ekonomije u globalnim okvirima može dovesti i do gospodarske koristi u vrijednosti i do 4,5 milijardi dolara do 2030. godine. Na kraju, široka i dalekosežna primjena cirkularne ekonomije u proizvodnji i industriji posredno će dovesti i do toga da će i sami potrošači moći birati proizvode i usluge nove generacije koji će duljim životnim vijekom i uštedom utjecati na povećanje kvalitete života i što u konačnici dovodi i cilja kojem svi stremimo – zdraviji planet i zdravije društvo.

