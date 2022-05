Nešto sam uspio uštedjeti, ali budući da je stiglo nesigurno vrijeme u kojem inflacija iz mjeseca u mjesec sve više buja, odlučio sam se dio novca pospremiti u nešto što smatram sigurnijim. Samo, kupovina zlata je sigurno komplicirana- tako sam barem uvijek mislio sve dok mi prijatelj nije rekao kako se sve brzo i lako riješi. Pogledao sam malo web stranicu jednog od ponuditelja. Iskreno, isprva me više privlačilo srebro jer sam pratio graf kretanja cijena i vidim da se sad prodaje prilično povoljno i čini mi se da je dugoročno to dosta dobra investicija. Ali, kako se na zlato ne mora platiti PDV, na web stranici sam se ipak odlučio gledati ponudu investicijskog zlata. Izbor na web stranici je ogroman- od raznih novčića, dukata, poluga teških tek nekoliko grama, pa sve do konkretnih poluga kakve se viđaju u filmovima. Dosta zastrašujuće za nekoga tko se u to i ne razumije previše. Zanimalo me što ljudi poput mene najčešće kupuju, pa sam nazvao broj tvrtke za koju sam dobio preporuku. Osoba s druge strane linije bila je strpljiva i očito navikla da potencijalni kupci doista imaju puno pitanja.

„Jako su popularni zlatnici – tradicionalni Franjo Josip (mali i veliki) i Bečki filharmoničar. Tražene su i pločice odnosno poluge različitih težina – od najmanjih (1 , 2 ili 5 grama) preko onih od 10, 20, 50 i 100 grama. Dobro se prodaju čak i one najveće – od 250, 500 grama pa i one od 1 kilograma. Svaki proizvod ima svoje poklonike, ovisno o cjenovnom rangu i platežnim mogućnostima. Inače, jako velik interes postoji i za hrvatske investicijske zlatnike koje proizvodi Hrvatska kovnica novca, u vlasništvu HNB-a.“

Na kraju sam se odlučio za 50-gramsku polugu jer sam trenutačno mogao na stranu staviti tih nešto više od 22 000 kuna. Kako su mi objasnili preko telefona, cijena se može umanjiti ako doneseš neki komad zlatnog nakita koji ide na procjenu, ali taj dio me nije zanimao. Iako se sve, kako su mi tumačili, može lako i sigurno riješiti i poštom, ipak sam se odlučio sam doći u poslovnicu Auro Domusa. Za svaki slučaj. Kako bih sve odradio u miru, oslobodio sam si dva sata bez drugih obaveza. No, budući da se za iznos manji od 75 000 kuna ne mora ispunjavati dodatni upitnik, bila su mi dovoljni osobna iskaznica i novac i sve je bilo gotovo već za petnaestak minuta. Bilo bi gotovo i za manje od deset da nisam gnjavio pitanjima. Naravno, zanimalo me koliko je čisto zlato koje kupujem jer ono što sam dosad znao je da se ono razlikuje po udjelu zlata u smjesi i mnogim drugim parametrima. Slaven Sviličić, direktor sektora investicijskog zlata u Auro Domusu, pojasnio mi je kako stvari funkcioniraju i da su investicijsko zlato i nakit dvije posve različite priče.

„Kod nakita udio zlata najčešće iznosi 58,5 ili 75 posto, ovisno o tome je li riječ o 14-karatnom ili 18-karatnom zlatu. Velik dio cijene odnosi se na troškove izrade, a na njega se plaća i PDV, pa je razlika između kupovne i prodajne cijene veća. Kod investicijskog zlata, naprotiv, udio zlata u proizvodu iznosi barem 90 posto. Mi surađujemo s renomiranim kovnicama s LBMA certifikatima koje jamče kvalitetu. Budući da trgujemo polugama i zlatnicima prihvaćenim dijelm svijeta, može ih se uvijek lako prodati. „

Rado su mi prodali zlato, ali skeptika u meni zanimalo je hoće li ga jednako tako rado i kupiti ako i kad mu cijena naraste. Odgovor je bio da hoće, a budući da sam od danas njihov kupac, mogu dobiti i bolju otkupnu cijenu. O kupovini zlata sam razmišljao i prije, ali u vrijeme velikih bull runova kriptovaluta i dionica rast vrijednosti zlata mi se činio nekako spor. Zlatu je vrijednost u nekim nedavnim razdobljima čak ponešto i pala. Tek kad sam graf razvukao na šire razdoblje, vidio sam u čemu je stvar. Ono gledajući na duži rok odolijeva šokovima, a u proteklih 25 godina cijena mu se učetverostručila. Iskreno, ja ne očekujem ludu zaradu, već to da moj novac zadrži vrijednost u ovom nesigurnom vremenu. Očekujem da će rast vrijednosti zlata biti barem nešto viši od stope inflacije koja će očito biti jako visoka. Sad kad sam kupio svoju polugu, bez obzira na to što je ona prilično mala, pitao sam se gdje ću je držati jer ipak se kod mene razvila mala nervoza. Zanimalo me može li moje zlato ostati u sefu Auro Domusa da budem siguran. U poslovnici su mi objasnili da može i da tu pogodnost klijenti često koriste.

„U prvoj godini nakon kupnje, pohrana plemenitih metala je besplatna. Nakon toga primjenjuje se najpovoljniji cjenik pohrane: 25 kuna mjesečno za pohranu vrijednosti do 100.000 kn, 50 kn mjesečno za vrijednosti od 100.000 do milijun kuna te 100 kuna mjesečno za vrijednosti preko milijun kuna.“

Svoju sam polugu ipak uzeo sa sobom. Gdje ću je točno čuvati? Neke je stvari ipak najbolje zadržati samo za sebe.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Auro Domus prema najvišim profesionalnim standardima Net.hr-a.