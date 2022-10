Vjerujemo da poznajete barem jednu osobu koja je u nekom trenutku svojeg života čvrsto odlučila početi sa zdravim načinom života. Nepokolebljiva, ta se osoba možda upisala u teretanu, na aerobik ili neki drugi oblik treninga te počela voditi više računa o zdravijoj prehrani kako bi unaprijedila svoje fizičko i mentalno zdravlje. I nakon mjesec dana – jednostavno odustala. Odustajanja od ove važne promjene loših životnih navika prilično su česta, a razloga je mnogo. Ponekad je riječ o nedostatku vremena, još češće o padu motivacije, a ponekad ljudi odustanu jer ne vide rezultate u vidu bolje kondicije, smanjenja tjelesne težine ili postizanja bolje fizičke forme.

Zato smo odlučili to promijeniti. Stvorili smo online platformu s ciljem eliminacije većine navedenih razloga za odustajanje i omogućiti svakome da ostvari svoj cilj i dosegne top-formu. U okviru jedinstvene online platforme za progresivno kućno LIVE vježbanje Homefit by Edo, tim koji čine osobni trener Edo Mehmedović, profesionalni nutricionisti i drugi stručnjaci osmislili su progresivni program vježbanja uživo i pripremili plan zdrave prehrane. Cijeli program traje sedam tjedana i omogućuje svima koji žele postati zdraviji i više fit da se dovedu u top-formu iz dnevnog boravka.

Glavni partner projekta je Fitbit by Google, tvrtka specijalizirana za razvoj fitness narukvica i povezane aplikacije, a kroz koju možete pratiti vitalne funkcije kao što su kvaliteta spavanja, broj otkucaja srca, razina stresa, aktivnost i ostale metrike koje nam pomažu da postignemo i održimo zdravlje.

Prilika koju se ne propušta: Edo će biti tvoj osobni trener

Uz podršku partnera Fitbit, platforma Homefit by Edo omogućava vam stručno vodstvo našeg najpopularnijeg osobnog fitness-trenera Ede Mehmedovića. Različitim tipovima vježbi, koje možete raditi kod kuće, u vlastitom dnevnom boravku, fitness-trener Edo vježbat će uživo zajedno s vama i pokazati vam kako pravilno i sigurno izvoditi pojedine vježbe, pomoći će vam u određivanju ispravnog tempa i dinamike vježbanja, ali iznad svega, pružiti svima potrebnu motivaciju, podršku i ohrabrenje.

Kako znamo da je Edo najbolja osoba za ovaj tip projekta? Edo Mehmedović osoba je koja od djetinjstva živi za sport. Već je u prvom razredu znao da želi biti profesor tjelesnog odgoja. Od malena je trenirao rukomet, a svoju ljubav i posvećenost sportu nastavio je upisom na Kineziološki fakultet. Još je tijekom studiranja počeo raditi kao osobni trener, a da je riječ o vrhunskom profesionalcu, svjedoči i to što je bio osobni trener najvećim domaćim zvijezdama.

Usvajanje novih zdravih životnih navika

Program uključuje ukupno 21 trening, koji će se održavati svakoga tjedna, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom. Treninzi će ići uživo preko platforme Homefit by Edo, ali ako se zbog obaveza ili nekih drugih razloga ne uspijete uključiti na vrijeme, trening će vam biti dostupan u arhivi na samoj platformi.

Program vježbanja sastavljen je od različitih metoda, od funkcionalnog treninga s vlastitom težinom preko strechinga i vježbi disanja do vježbi za trup i snagu/izdržljivost/ravnotežu. Cilj je da se redovitim vježbanjem pod stručnim vodstvom usvoje nove navike i unaprijedi kvaliteta života svakog pojedinca.

Kupi Fitbit kod naših partnera i vježbaj besplatno s Edom

Kao što smo već naveli, glavni partner projekta Homefit by Edo je Fitbit by Google, najbolji partner u vježbanju, što potvrđuje i Edo neprestano ga koristeći na treninzima. Kao dodatni bonus, partneri projekta koji žele promovirati zdrav način života i zdrave navika, među kojima su Bazzar, Links, Makromikro, Polleo, Sancta Domenica, Svijet Medija i Tehno Mag omogućit će svima koji kupe Fitbit sportsku narukvicu ili pametan sat da na poklon dobiju pretplatu na HomeFit by Edo i besplatno vježbaju uz Edu i uz svoj novi Fitbit fitness tracker rate napredak vlastitog zdravlja i poboljšanje opće forme.

Osjećajte se bolje, postignite formu života, zabavite se i napunite energijom!