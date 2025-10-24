Navijajte iz prvog reda: gledajte SuperSport HNL na Samsung uređajima i iskoristite vrijedne poklone

Nekada davno, nogometne utakmice omiljenih klubova pratile su se slušajći prijenose radio postaja. Sjećate li se toga?

Malo stariji možda će se prisjetiti vikend rituala svojih očeva ili djedova, koji su kućne popravke ili pranje automobila obavljali uz nezaobilaznu zvučnu kulisu radijskog komentatora i utakmice nedjeljom. Sportski komentator je putem radio prijemnika prenosio atmosferu, poteze igrača, propuštene prilike, ali i one najslađe trenutke, zabijene pogotke.

Nogomet bez propuštenog trenutka

Vještina pojedinih radijskih komentatora da prenesu atmosferu, a ponekad i dramu s nogometnih terena i tribina, ušla je u klasike. Vjerojatno i mlađe generacije znaju za njihove legendarne izjave, ili bolje rečeno, uzvike oduševljenja do promuklosti.

Poput one slavnog Mladena Delića: “Ljudi, pa je li to moguće?! Ludnica!!! Šta je ovo?!” iz davne 1983. godine, s utakmice protiv Bugarske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Naravno, nogomet se uvijek pratio i prati se s tribina, on je više od igre, a danas je postao i iskustvo koje se prati i preko vrhunskih ekrana.

Sada su tu kamere, HD prijenosi i usporene snimke, pa vam više ne može promaknuti ni jedan detalj. Uz prave uređaje, utakmice svojeg omiljenog kluba pratite gotovo kao da se nalazite u VAR sobi.

Ponuda za navijače iz prvog reda

Kada ste pred vrhunskim Samsung ekranom, nijedno zaleđe, prekršaj ili sporna situacija ne može proći nezapaženo.

Za redovito praćenje utakmica omiljenih klubova, uz koje su mnogi od nas odrastali, tu je MAXtv koji omogućuje gledanje utakmica SuperSport HNL-a bez propuštene sekunde, gdje god da se u Hrvatskoj nalazite.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

A oni koji žele taj doživljaj gledanja utakmica podići stepenicu više, mogu posegnuti za Samsung Galaxy uređajima, koji donose vrhunsku sliku i zvuk, a sada su dostupni po posebnoj cijeni.

U Hrvatskom Telekomu je upravo u tijeku ponuda u okviru koje možete odabrati vrhunske uređaje Samsung Galaxy S25 serije ili Galaxy Z serije te ostvariti pravo na poklon, Galaxy S25 FE vrijedan čak 749 eura.

Uz ovaj super poklon, u okviru ove posebne ponude, na modele S25, S25+, S25 Ultra i S25 Edge ostvarujete i zaista odličan popust u iznosu od čak 96 eura!

U ovu atraktivnu ponudu su uvršteni i Z Flip7 FE, Z Flip7 koji su na popustu od 48 eura te Z Fold7 čija je cijena snižena za 96 eura.

Foto: Hrvatski Telekom

Ako pak želite utakmice SuperSport HNL-a pratiti i preko tableta, u ovoj sjajnoj ponudi je i vrhunski uređaj Galaxy Tab S11, a tu je i tablet koji je u okviru ove ponude dostupan uz popust koji se ne propušta: Galaxy Tab A9+ sada je na popustu od 30 posto! Naravno, za koji god od ova dva modela da se odlučite, na poklon također dobivate na poklon Galaxy S25 FE vrijedan 749 eura.

Foto: Sime Zelic/pixsell

Na vama je samo da izaberete pravi uređaj za vas i spremni ste za navijanje.

Jer bilo da utakmicu čujete kroz glas s radija, gledate s tribine ili gledate s vrhunskog zaslona, nogomet ostaje ono što je oduvijek bio: trenutak koji povezuje ljude, generacije i emocije. Uz Hrvatski Telekom i Samsung, taj trenutak možete doživjeti jasnije, glasnije i bliže nego ikad prije. Jer sve što volite gleda se, živi i navija iz prvog reda.

