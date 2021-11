Kako smo otkrili Snogoo, suvemeni walk-in-store gdje možete dobiti svoju dnevnu doze kave, ali i prigristi kada vas uhvati glad. Naši 'stručnjaci' za kavu, Ivan Šarić i Antonio Vranković odmah su se snašli s novom aplikacijom i počastili nas 'snogu'!

Popodnevni sati, zvuk tramvaja i blagi promet na Ilici dok se nalazimo nedaleko od Kerempuha. Zapažamo jedan zanimljivi dvojac koji upravo prelazi cestu i zaustavlja se baš na Ilici broj 38. Naravno, znatiželjni smo doznati što je to naumio Ivan Šarić, stand-up komičar i voditelj u pratnji Antonija Vrankovića, igrača KK Cibona.

„Sno-guuuu?“, čitamo u čuđenju natpis novog dućana u koji je upravo ušao naš dvojac, a onda shvatimo da to nije samo običan dućan, već nešto sasvim novo.

„Mislim da se kaže 'snogu'“, uz smiješak, Šarić nas pozdravlja i pita jesmo li za kavu.

Odgovor je: uvijek!

Photo: Irma Vargić

Kava na dodir bluetooth tipke

Dok se ogledavamo po malom prostoru, ispunjenim samposlužnim aparatima, ali širokom ponudom toplih napitaka, pića i grickalica, prepoznatljiva crvena boja i logo nam daju do znanju da se radi o najnovijem projektu poznate Franck kave,koja se i proizvodi par kvartova dalje na Črnomercu. Kao obično, Šarić je brz 'na okidaču' i već vadi svoj mobitel iz džepa ne bi li naručio kavu za svog prijatelja Vrankovića. I doista, ne čini se teško. Odaberete preko touch screen navigacije na aparatu što želite, zatim otvorite svoju Snogoo aplikaciju s mobitela, priključite se bluetoothom, 'platite' i to je to - vaša kava se već 'melje' za brzu i laku primjenu!

Prava zrna kave za kavoljupce

Baš čavrljamo s momcima, dok se kava priprema u cool ambijentu Snogoo Storea, opremljen mirisnim i glazbenim sustavom za što ugodniju kupovinu, i želimo doznati koliko puno kave piju. Kao veliki ljubitelj kave, Vranković nam kaže da je 'pri sebi' samo uz kavu, pogotovo ujutro. S obzirom da je sportaš, pitali smo ga kako to utječe na njegove aktivnosti.

„Nije dobro pretjerivati, kao ni u svemu. Ali prije treninga za energy boost, kava je super izbor“, kaže Vranković.

Šariću možda ne treba takav energy boost, ali priznao nam je da zna popiti i do 5-6 kava na dan, pogotovo između sastanaka. Upravo tada, stiže topli napitak iz automata.

Photo: Irma Vargić

„Izgleda kao da ima nježnu stranu“, opravdava se Šarić pošto je naručio cappuccino za svog prijatelja, iako Vranković preferira espresso. „Odlij malo!“, slijedi savjet, no nakon kušanja, Vranković je zadovoljan s izborom. Rijetko kada kava iz aparata ima tako dobar okus! Još jedna od prednosti 'snogu' u kombinaciji s Franck kavom.

Od odlične kave do svježe doze vitamina C

Dok se mi još mučimo oko izbora kave s obzirom da ima preko 36 različitih napitaka te poznatih Franck brendova kao što su Superiore, Stretto i 125 Years Edition, Šarić se zaustavlja pored aparata koji zapravo uopće ne radi kavu.

„Favorit sam svježe cijeđene naranče“, objašnjava nam svoj izbor Šarić, dok Vranković radi stanku između pijenja kave ne bi li se spojio na aparat preko bluetootha sa Snogoo aplikacijom.

„Vitamin C je jako bitan“, dodaje Vranković, dok promatramo kako se nakon samo par sekundi nakon narudžbe, naranče okreću i cijede pred našim očima.

Odlično rješenje za ljude koji nemaju vremena

Ovako moderna rješenja za užurbane gradske šetnje, Vranković je još vidio dok je bio u Americi, gdje kaže da Amerikanci piju kavu 'na litre'.

„Super fora, ne treba ti keš, samo app i skupljaš bodove“, komentira Šarić, koji je obično isto u gužvi i nema uvijek previše vremena za sjesti u kafić. Ovako uvijek možete nadopuniti svoj wallet, skupljati bodove i bez gnjavaže u trenu dobiti odličnu Snogoo kavu.

Photo: Irma Vargić

Moramo se složiti, pogotovo kada je jedan takav potpuno prvi digitalizirani dućan otvoren 0-24. Nikada ne znate kada će vam zatrebati šalica kave za podizanje energije, hladan napitak za žeđ, različite grickalice ili sendvič kada ogladnite.

Nakon kave, Vranković se pak odlučuje za 'vege tortilju'. Osim tortilje, zapažamo da u ponudi ima i raznih sendviča. Kada je glad u pitanju, pogotovo jednog sportaša, bolje je ne petljati se između njegove hrane i bodova. Za narudžbu tortilje, Vranković je upravo dobio dodatne bodove putem svoje Snogoo aplikacije.

Snogoo store nagrađuje svoje korisnike

Prilikom korištenja Snogoo aplikacije i svake kupnje, skupljate bodove koje kasnije možete zamijeniti za besplatnu konzumaciju. Ujedno, Snogoo aplikacija nudi još različite kvizove i nagradne igre za ljubitelje Franck proizvoda. Kako doznajemo, ovi samoposlužni Franck Snogoo aparati su dostupni na čak više od 2000 različitih lokacija diljem Hrvatske, a Snogoo walk-in store u zagrebačkoj Ilici prvi je takav potpuno digitalizirani store kod nas. Sâma aplikacija se može preuzeti besplatno, a kupovina podržava sve oblike plaćanja, uključujući beskontaktno kartično plaćanje i plaćanje putem aplikacije.

Nađete li se u Ilici u Zagrebu ili u nekom drugom dijelu lijepe naše, predlažemo vam da kušate svježi okus Franck kave ili soka od naranče u ovom inovativnom i eco-friendly ambijentu Snogoo Storea.