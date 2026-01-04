FREEMAIL
TEŽAK TRENUTAK /

Zvijezdi serije "Uvod u anatomiju" dijagnosticiran rijedak poremećaj: O svemu progovorio javno

Zvijezdi serije "Uvod u anatomiju" dijagnosticiran rijedak poremećaj: O svemu progovorio javno
Foto: The Portable Clint Culp Show/youtubescreenshot

Iako se našalio da mu je dijagnoza barem pomogla izbjeći kućanske poslove, Bailey je iskreno priznao da mu bolest sve više otežava hodanje

4.1.2026.
12:17
Hot.hr
The Portable Clint Culp Show/youtubescreenshot
Američki glumac Steven W. Bailey (57), poznat po ulozi Joea, vlasnika bara u kultnoj medicinskoj seriji Uvod u anatomiju, prvi je put javno progovorio o rijetkoj bolesti koja mu je godinama tiho mijenjala život i karijeru. U iskrenoj objavi na društvenoj mreži X, Bailey, otkrio je da mu je dijagnosticiran kongenitalni miastenički sindrom (CMS), rijedak genetski neuromuskularni poremećaj.

Glumac, koji se u seriji pojavio u više od 30 epizoda između prve i sedme sezone, napisao je da je godinama bio “oprezan, povučen i tih” kada je riječ o zdravstvenim problemima koji su snažno utjecali na njegov svakodnevni život. “To vrijeme je završilo”, poručio je u otvorenom pismu.

Bailey objašnjava da CMS ometa komunikaciju između živaca i mišića, što rezultira brzim zamaranjem i slabljenjem mišića. Bolest može zahvatiti mišiće odgovorne za kretanje, govor, disanje, gutanje i vid, a simptomi se često pogoršavaju s vremenom.

“Ruke, noge i ruke mi se umaraju brže nego što bi trebale. Dugotrajni, ponavljajući pokreti posebno su teški i mogu uzrokovati privremeno ‘gašenje’ mišića”, napisao je glumac, ne gubeći pritom prepoznatljiv smisao za humor.

Iako se našalio da mu je dijagnoza barem pomogla izbjeći kućanske poslove, Bailey je iskreno priznao da mu bolest sve više otežava hodanje. Kako CMS napreduje, sve češće koristi električna invalidska kolica, što, kako kaže, mijenja i njegov profesionalni put.

“Još uvijek mogu glumiti stojeći, ali u ograničenoj mjeri. Vrijeme je da se i moj posao, kao i moj život, više prilagodi kolicima”, napisao je.

Bailey je tijekom karijere ostvario uloge u brojnim popularnim serijama, uključujući NCIS, Buffy ubojicu vampira, Modernu obitelj, Angela i Scandal. Unatoč izazovima, ističe da se ne povlači, već ulazi u novo poglavlje života s jasnim razumijevanjem svoje bolesti i bez skrivanja.

“Više se ne skrivam. Ovdje sam, spreman za ono što slijedi”, zaključio je glumac. 

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Uvod U AnatomijuGlumacBolest
