Manekenka Kendall Jenner nakon Met Gale prisustvovala je after partyju u klubu Zero Bond u New Yorku. Nosila je raskošnu kombinaciju koja se sastojala od prozirnog mikro bodija, koji je upotpunila malenim topom, tangama i bisernim naramenicama. No nije ona jedina; hrabre kombinacije odabrale su i Emily Ratajkowski, Rita Ora, i još nekoliko svjetski poznatih diva. Pogledajte u nastavku.