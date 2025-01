Zvijezde danas bojkotiraju trgovine: 'Naravno da neću ući u dućan'

Danas je u Hrvatskoj najavljen masovni bojkot trgovina, trgovačkih lanaca i benzinskih crpki, a razlog su stalni rast cijena i nezadovoljstvo građana.

Među onima koji su javno podržali bojkot je pjevačica Ivanka Mazurkijević (53), partnerica Damira Martinovića Mrleta (63) iz grupe Let 3.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dakle, oko pola godine, mogu reći da uporno idem u Trst, to jest blizu, sat i 15 min, idem u IperCoop i izradila sam si karticu za članstvo i skupljanje bodova. Natrpam svega i platim 200 eura otprilike (ali baš svega, od deterdženata, jegera, mortadela, sireva… ma sve) i onda zaboravim nešto i za 40 eura u Lidlu kupim 6 stvari i mrzim sve na parkingu. Ma sve. Naravno, pošto sam ja hedonist, Trst je mjesto i za šoping, a ja triftam po second handu i naletim na skupu Robertu (najjeftinije) za koju nisam ni bila upućena, pa onda vidim i torbicu (to mi je bilo skupo), pa kavica i nezdravo. Pa pliš do poda za extraizlaske do kioska. Ok, isfurat ću ja to. Uglavnom torte za rođendane ultra povoljno i fino. Što hoću reći? Naravno da u petak neću ući u dućan. Nisam (skoro) ‘niprije‘. U Nipriji. P.S. Žao mi je ako ne živite blizu granica, no ako se ova pljačka nastavi skupite se u auto i natrpajte. Zasad nas ne pregledavaju zbog brokule. Traže imigrante, migrante. Ja sam sad foodmigrant? Ima to?", napisala je Mazurkijević na Facebooku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Influencer Marco Cuccurin (23) je pozvao na bojkot.

Foto: Instagram

"Ne danas, danas bojkot, ne kupuj!", napisao je Marco na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo velike trgovce kako komentiraju bojkot trgovina

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa