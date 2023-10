John Stamos (60), poznat po ulozi Jessea Katsopolisa u seriji "Puna kuća", u svojim memoarima 'If you would have told me' tvrdi da ga je bivša dadilja seksualno zlostavljala.

Dadilja ga zlostavljala

Kako kaže Page Six, glumac se prisjetio zlostavljanja u djetinjstvu dok je pisao memoare koji će izaći 24. listopada.

"Prisjetio sam se toga kroz maglu. Oduvijek je to tu, ali sam to spakirao i zatvorio kako i inače ljudi to čine", rekao je Stamos.

Foto: Instagram Foto: Instagram John Stamos napisao svoj memoar

Stamos je rekao kako je to uvijek bilo negdje u njegovom sjećanju, ali nikada nije nikome pričao o tome, a događalo se kada je glumac imao 10 ili 11 godina.

"Nije bilo skroz agresivno, ne znam. Ali nije bilo dobro. Pravio sam se mrtav samo da prestane", ispričao je glumac.

Foto: thechive.com Foto: thechive.com John Stamos (Ujak Jesse)

U svojim memoarima o navodnom zlostavljanju napisao je samo nekoliko stranica jer nije htio da knjiga bude o tome, kao i razvod s manekenkom Rebevve Romiin.

