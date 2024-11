Zvijezda serije 'Dawson's Creek' otkrio da boluje od raka: 'Dobro se osjećam'

James Van Der Beek (47), zvijezda popularne serije "Dawson's Creek", otkrio je da boluje od raka debelog crijeva, prenosi People.

"Imam rak debelog crijeva. Privatno sam se nosio s ovom dijagnozom i poduzimam korake da je riješim, uz podršku svoje nevjerojatne obitelji", objasnio je.

"Ima razloga za optimizam i osjećam se dobro", dodao je.

Foto: Profimedia James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes i Joshua Jackson zbog ove su serije postali planetarno popularne ličnosti, a mi smo odlučili saznati čime se danas bave glavni glumci.

Glumac je najpoznatiji po ulozi Dawsona Leeryja u tinejdžerskoj američkoj drami "Dawson's Creek" koja se emitirala od 1998. do 2003. godine. Unatoč dijagnozi, zvijezda aktivno radi na projektima, pa se tako nedavno pojavio u seriji "Walker", a sudjelovao je u filmu "Sidelined: The QB and Me" koji će izaći 29. studenog.

Vrijeme je posvetio obitelji, supruzi Kimberly Van Der Beek i njihovo šestero djece.

