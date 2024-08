Zvijezda 'Prijatelja' danas bi navršila 55 godina: Petero završilo na sudu

Na današnji dan rodio se glumac Matthew Perry, čija je tragična smrt potresla svijet prošle godine. Perry, najpoznatiji po svojoj ulozi Chandlera Binga u kultnoj seriji "Prijatelji" danas bi navršio 55 godina.

Rođen je 19. kolovoza 1969. godine u Williamstownu, Massachusettsu, ali je odrastao u Kanadi. Već se kao tinejdžer preselio u Los Angeles, gdje je ubrzo počeo ostvarivati manje uloge u televizijskim serijama poput "Charles in Charge" i "Beverly Hills, 90210". Njegov prvi veći proboj bio je u seriji "Boys Will Be Boys", ali prava slava stigla je nekoliko godina kasnije.

Matthew Perry

Godine 1994., Matthew je dobio ulogu koja će definirati njegovu karijeru – Chandlera Binga u seriji "Prijatelji". Chandlerov sarkastičan humor i ranjivost s kojom su se mnogi mogli poistovjetiti, učinili su ga omiljenim likom među gledateljima.

"Prijatelji" su se emitirali deset sezona, od 1994. do 2004. godine, i postali su globalni fenomen. Serija je proslavila svih šest glavnih glumaca, a njegova izvedba donijela mu je niz nominacija i priznanja, uključujući nominaciju za nagradu Emmy.

Ipak, često stvari nisu onakve kakvima se čine. Iza Perryjeve uspješne karijere i naizgled savršenog života skrivala se borba s ovisnošću. U nekoliko navrata otvoreno je govorio o svojim problemima s alkoholom i lijekovima protiv bolova, a 1997. godine prijavio se na rehabilitaciju. Njegova borba s ovisnošću trajala je godinama, ali glumac je odlučio iskoristiti svoju platformu kako bi pomogao drugima.

Foto: Profimedia

Godine 2013. otvorio je "Perry House", centar za rehabilitaciju koji je pružao pomoć onima koji se bore s ovisnostima. Njegov rad u tom području donio mu je i nagradu od Udruženja američkih pravnika za doprinos u podizanju svijesti o ovisnosti.

Tko je kriv za tragičnu smrt?

Podignuta je optužnica protiv pet osoba, od kojih dva liječnika, za koje se sumnja da su krivi za njegovu smrt koja je još uvijek pod istragom. Naime, tereti ih se za opskrbu zvijezde serije "Prijatelji" ketaminom, snažnim sedativom koji je uzrokovao njegovu smrt od predoziranja prije gotovo godinu dana, objavile su vlasti.

Među potencijalnim krivcima su dva liječnika, njegov osobni asistent, dilerica droge u Hollywoodu poznata kao Kraljica Ketamina, te još jedna osoba, a svi spomenuti su bili dio kriminalne mreže koja je distribuirala drogu Perryju i drugima, rekao je američki državni odvjetnik Martin Estrada.

