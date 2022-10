Britanska glumica Miriam Margolyes, koja je u dva Harry Potter filma glumila profesoricu Sprout, otkrila je koliko je novca dobila za ulogu. Tvrdi da je bila plaćena samo 60 tisuća funti, odnosno 520 tisuća kuna.

U intervjuu za Metro, glumica je otkrila da u to vrijeme nije bila previše impresionirana iznosom: "Nikad nisam zaradila milijune na filmu. Mislim da tri ili četiri glavne osobe jesi i da su to zaslužili, ali moj lik nije. Glumila asm samo u dva filma (Harry Potter i odaja tajni iz 2012. i Harry Potter i relikvije smrti - 2. dio, 2011.) i dobila sam samo 60 tisuća funti kao profesorica Sprout, ali ne gunđam...sada. Tada sam gunđala, ali film me učinio vrlo slavnom", rekla je.

Nije fan Harry Potter svijeta

Nadalje, otkrila je da ona nije obožavatelj Harryja Pottera, čime je šokirala obožavatelje.

U videu na Cameu, koji je podijelio obožavatelj koji ga je kupio, glumica je priznala: "Razumijem da ste ti i Chris veliki obožavatelji Harryja Pottera. Evo u čemu je stvar, ja nisam. Nisam protiv toga, samo me ne zanima. Nikada nisam gledala film. Nikada nisam čitala te knjige. Jednostavno stavljam novac u džep kad stigne i jako sam zahvalna na tome. Mislim da je J.K. Rowling sjajna spisateljica i sigurna sam da je svijet Harry Pottera dobar svijet, ali to nije moj svijet", zaključila je Miriam.