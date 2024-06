Zorica Marković Keva proslavila se u reality showovima "Farma" i "Big Brother", ali se prije nekoliko godina potpuno povukla iz javnosti. Sada je pred kamerama Blica ispričala detalje vezane uz popularnog pjevača narodne glazbe, Tomu Zdravkovića, koji je preminuo 1991. godine.

Foto: Aleksandar Kujučev Toma Zdravković i Silvana

Zorica je u intervjuu odgovorila je li film ''Toma'' uistinu autentično prikazuje slavnog pjevača te ima li istine u priči da je bio zaljubljen u Silvanu.

''Poznavala sam ga, radili smo zajedno. Imala sam veliku čast i ludu sreću da pjevam prije njega, sjećam se bila je turneja Miss leta '86 kao Zorica Marković Zorma. To mi je bilo umjetničko ime. Je li bio zaljubljen u Silvanu to zaista ne znam. Ali kad spominjem njegovo ime, uvijek mogu samo ustati. Bila mi je čast popuniti program prije njega. Svakako s njegovim bratom Novicom sam se više družila, radili samo zajedno, bila sam kafanska pjevačica. Bio je široke ruke, nitko pored njega nije mogao platiti piće. Što se tiče priče da je bio ženskaroš, ja ga iskreno ne znam kao takvog. Miss leta, toliko djevojaka prelijepih, ne sjećam se da je bilo koju pogledao. Više je volio druge, nego samog sebe'', govorila je puna emocija, a onda je otkrila još detalja:

''Koncert u Somboru, svi došli zbog njega. Organizatori čupaju kosu s glave, što će ako se ne pojavi. On je bio sve vrijeme u bolnici, na VMA, pogoršalo mu se zdravstveno stanje. Skupljaju se ljudi, on je glavna zvijezda. Pokojni Bata Avramov, nije mu dobro. Samo vidiš, Toma uzeo taksi, pobjegao iz bolnice i dolazi u Sombor. Pobjegao je da bi ispoštovao koncert i sve te ljude koji su došli da ga slušaju. To je živa istina, to malo nas zna'', zaključila je Zorica.

