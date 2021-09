TO SU TI BALKANSKI KORIJENI / Žene su došle na svoje: Jedan od najseksi glumaca na svijetu stigao u susjedstvo; No, on je mnogo više od toga

Zgodni glumac Can Yaman, koji je dobro poznat ljubiteljima turskih serija, stigao je na 78. međunarodni filmski festival u Veneciji. Viđen je u crnoj kombinaciji, sakou i hlačama s potpisom modne kuće Dolce & Gabbana. Can je kosovsko-makedonskih korijena, a glumom se počeo baviti sasvim slučajno. Naime, on je, čisto iz radoznalosti i ne očekujući ništa, otišao na audiciju za jednu TV seriju i dobio ulogu. Proslavio se u seriji "Dolunay", a uloga fotografa i vlasnika marketinške agencije u seriji "Sanjalica" upisala ga je trajno među zvijezde. Završio je pravni fakultet u Istanbulu te je radio u odvjetničkom uredu. Kako je priznao u jednom od svojih intervjua, starenja se ne plaši, boji se samo za zdravlje i sigurnost svojih najbližih. Iako nije oženjen, vjeruje u brak te od života prihvaća sve što mu on i pruža. Pa tako, trenutno je u ljubavnoj vezi sa najljepšom sportskom novinarkom svijeta, Talijankom Dilettom Leottom. Na Instagramu ga prati preko osam milijuna ljudi, a status osvajača ženskih srca teško da će uskoro bilo tko drugi zauzeti.