Zdravko i Višnja pred našim kamerama otkrili detalje o kojima nikada ranije nisu pričali

Gdje je dobra zabava – tamo su Zdravko (65) i Višnja Pevec! Jedan od najpoznatijih domaćih parova ugostio je ekipu Net.hr-a u svom Bjelovaru, otvoreno pričao o dosad neispričanim temama, a Višnja je zapjevala svoju hit pjesmu i po prvi put zaigrala viralnu igru koja osvaja mlade.

Sjećate li se srednjoškolskih dana? Je li Zdravko bio vaša prva ljubav ili ste imali srednjoškolske simpatije?

Ne, on je bio moja prva ljubav. Kad me pitaju, ''kako si se udala za njega?'' Pa gle, zeznuo me sedmi ples. Došla sam na zabavu, a dečki su se počeli motati oko mene i ja kažem: ''Ti ćeš biti prvi ples, drugi ples, treći ples...'' i na kraju je Zdravko trebao biti sedmi ples. Taman kada sam trebala krenuti plesati s njim, tata kaže kako moramo ići kući. I onda je Zdravko rekao - ako sad ideš kući, iduću zabavu ćeš plesati sa mnom cijelu večer. I zato kažem, zeznuo me sedmi ples. I tako je to počelo.

Zdravko, je li Višnja bila vaša prva ljubav?

Da, ona je bila još klinka, ja sam bio dečkić. Eto, zaljubili smo se i vjerni jedan drugome čitavo vrijeme. Podrška i u najtežim trenucima.

Što vas je najviše privuklo kod Zdravka?Je li to bio šarm, izgled, ples...?

Pa ja bih rekla čvrstoća. Nije bježao nego me je prisvojio sa svojom stabilnošću.

Sjećate li se mjesta na koje vas je Zdravko vodio prije nego što ste sagradili poslovno carstvo. Jesu li to bili nekakvi restorani ili vam je bilo dovoljna klupica uz more?

U ono vrijeme, kad smo bili mladi, zabave su bile svaki vikend u selima okolo, svugdje smo išli, družili se, plesali... Volim jako ples i muziku, pa nije bilo potrebe ići po restoranima.

Znamo da je jako teško balansirati između posla i majčinstva, koliko je to bilo zahtjevno i izazovno u tom periodu?

Tada su već djeca malo narasla, ali dok su bili mali, živjeli smo na selu i vodili ih u vrtić.

Niste mala tu privilegiju da možete s djecom biti cijelo vrijeme.

Pa to je ono što svi mislimo. Kud nam je život otišao? Samo smo radili i borili se, a nismo stigli uživati s djecom.

Kako ste odgajali sinove?

Prvo, oni su bili skromni, radili su s nama, punili su police... Radili poput šegrta Hlapića. Tako su ih zvali.

Kako ste se osjećali kada je krenuo ''početak pada''?

To je sve trebalo izdržati jer mi nikad nismo vjerovali da će firma otići u stečaj i propasti. Uvijek smo se nadali da ćemo ju spasiti, nismo novce izvlačili iz firme nego smo još sve ulagali, sve što smo imali. A koliko nam je reketarenja dolazilo koji su doslovce izvlačili novce da bi nas ''spasili''. No, zapravo sve su to bili samo reketari. Trebalo je to izdržati i ostati normalno, jer to su strašni trenuci.

A gdje god da se pojavi crna Višnja, tu je zagarantirana i dobra zabava

Kada ste prvi put primijetili taj unutarnji poriv za pjevanjem, pojavili ste se i u RTL ovom glazbenom showu. Kakve su bile reakcije okoline kada ste stali pred kamere i zapjevali?

To je meni terapija i hrana za dušu i gdje god se svira, pjeva, ja prilazim i pjevam s njima. Volim pjesmu i to je tako. Od djetinjstva - još kad sam mala bila. Moj djed je volio pjevati, moj tata je svirao harmoniku.

Gospodin Zdravko je ispričao jednu zanimljivu priču kako je zapravo nastala crna Višnja. Da vi u tom periodu niste htjeli snimati zbog svega što se dogodilo s firmom?

To je bilo vrijeme kad sam se povukla i ne bih ni snimila nikakvu pjesmu ni pjevala nigdje. Ali, evo, Zdravko me je nagovorio da snimim pjesmu Crnu višnju za Karlovačko pivo.

Zdravko?

Dugo sam razmišljao kako da ju uspijem nagovoriti. Kad sam to saznao, kad me molila jedna gospođa iz medija - moj zadatak od Zagreba do Zadra bio je da ju uspijem nagovoriti da to pokuša snimati i tako sam ju vratio ponovno u život.

Možemo očekivati da ćete ponovno snimati?

Možda me netko nagovori.

