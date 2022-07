Nives Celzijus ne treba majstora da joj prefarba ogradu ili pod terase, ona to voli sama. To je dokazala i nedavnom fotkom na kojoj pozira s kistom u bikiniju, vjerujemo da je rijetko tko na prvu shvatio što to Nives drži u ruci.

Javio joj se frend Petko

"Sporo, ali veselo privodimo radove kraju! Koju pjesmu vi rado pjevušite dok radite?", napisala je Nives ispod fotke koja je momentalno zapalila Instagram.

Čim je objavila vatrenu fotku, Nives se javio njezin dugogodišnji prijatelj Dalibor Petko koji je odmah imao spreman originalan odgovor u rukavu. "Zidam kuću trokatnicu", odgovorio joj je Petko referirajući se na pjesmu od Magazina, a Ella Dvornik je napisala da ona dok radi po dvorištu voli slušati: "Cardi B, Money".

Dok je Žanamari Perčić odmah prokomentirala njezino seksi izdanje: "Odličan badić", a Snježana Schillinger se također javila s komentarom podrške: "Obožavam te".

Uz tu fotku, Nives je također objavila i izdanje u vrućim hlačicama i topiću, a sve kako bi pokazala da naporno radi na ogradi svoje terase u Zagrebu.

"Rad mi dobro stoji", napisala je te usput pokazala kako izgleda njezina simpatična terasica za popodnevni odmor.